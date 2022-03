Geschlossene Läden und Apotheken und wenn sie geöffnet sind, lange Schlangen davor – neben den Berichten von Raketenangriffen und Truppenbewegungen erreichen uns auch solche Nachrichten aus der Ukraine. Laut einer Mitteilung von Apotheker ohne Grenzen (AoG) ist die medizinische Versorgung in der Ukraine vor allem durch den Mangel an Verbrauchsmaterial und Arzneimitteln akut gefährdet. Um die Menschen dort mit dem Allernötigsten zu versorgen, ist vielerorts bereits Hilfe angerollt. So hat eine erste Lieferung von Verbands- und Hilfsmitteln im Wert von 10.000 USD, die AoG zusammen mit der polnischen Hilfsorganisation Polish Medical Mission (PMM) für ukrainische Krankenhäuser organisiert hat, am gestrigen Sonntag die ukrainische Grenze erreicht. Dort seien diese Materialien von ukrainischen Mitarbeitern übernommen worden, heißt es in einer Mitteilung.