„Ergänzendes Angebot und kein Konkurrenzangebot zur Ärzteschaft“

„Es handelt sich um ein ergänzendes Angebot und kein Konkurrenzangebot zur Ärzteschaft“, stellte Benkert klar. Dabei könnten die Apotheken durchaus jene Arztpraxen entlasten, die durch „Normalbetrieb“ plus COVID-19-Impfungen schon länger am Limit arbeiteten. Andererseits müsse sich auch jede interessierte Apotheke fragen, ob neben dem Tag- und Notdienst und den zusätzlichen coronabedingten Botendiensten qualifiziertes Personal für Schulung und Impfung abkömmlich sei. Die grundsätzliche Bereitschaft der Apotheken zum Impfangebot sei weithin vorhanden. Man sei stolz, dass man in Bayern aktuell knapp 700 Apothekerinnen und Apotheker durch die zertifizierte Schulung habe bringen können.