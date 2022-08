Zwei Drittel der Apothekeninhaber fühlen sich gut auf das E-Rezept vorbereitet

Diese Woche Donnerstag, am 1. September 2022, beginnt der bundesweite Rollout des E-Rezepts – für die Verordner wird es allerdings erst nach und nach ernst. Den Start machen nach dem Rückzug der Kassenärzte in Schleswig-Holstein rund 250 Pilot-Arztpraxen in Westfalen-Lippe. Die Zahnärzte in Schleswig-Holstein teilen zwar die Kritik der Kassenärztlichen Vereinigung ihrer Region – einen ausdrücklichen Ausstieg erklärten sie allerdings nicht. In der Folge wird es scheibchenweise weitergehen: Es sollen sukzessive weitere Praxen und Kliniken sowie KV-Regionen hinzukommen.