Lauterbach will in Apotheken gegen Corona impfen lassen

Vergangene Woche wurde bekannt, dass nach einer neuen Auswertung des Robert Koch-Instituts unter den Erwachsenen offenbar bereits bis zu 84 Prozent mindestens einmal und bis zu 80 Prozent vollständig gegen COVID-19 geimpft sind und damit etwa 5 Prozent mehr als in der Meldestatistik erfasst. Die Impfkampagne sei „noch erfolgreicher als bisher gedacht“, sagte Gesundheitsminister Spahn (CDU) in Bezug auf die RKI-Auswertungen gegenüber der dpa. „Das gibt uns zusätzliche Sicherheit für Herbst und Winter. Wir wollen mit Umsicht und Vorsicht Schritt für Schritt zurück in Freiheit und Normalität.“ Die demnach nun erreichten Impfquoten machten es möglich, draußen auf Vorgaben etwa zum Tragen medizinischer Masken zu verzichten. In Innenräumen blieben Zugangsregeln für Geimpfte, Genesene und Getestete (3G) mit der Option für 2G nur für Geimpfte und Genesene wichtig – ebenso Hygieneregeln mit Abstand und Masken besonders in Bus und Bahn.