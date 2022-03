Es herrscht Krieg in der Ukraine. Die russische Armee schrecke dabei nicht zurück, auch die medizinische Infrastruktur gezielt anzugreifen, sagte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) bei der Pressekonferenz am heutigen Montag. Das dortige Gesundheitssystem stehe teilweise vor dem Zusammenbruch – und in dieser Situation will Deutschland helfen. „Deutschland hat ein sehr starkes Gesundheitswesen, das haben wir in der Coronakrise gezeigt. Diese Stärke müssen wir jetzt erneut einsetzen“, betonte Lauterbach.

Die Bundesregierung bietet daher sowohl den Menschen in der Ukraine als auch den nach Deutschland geflüchteten Ukrainer:innen umfassende medizinische Hilfe an. Bereits am Wochenende hatte das Bundesgesundheitsministerium eine Allgemeinverfügung erlassen, die die Ausfuhr von Arzneimitteln, insbesondere Betäubungsmitteln, durch Hilfsorganisationen erleichtern soll.