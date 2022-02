Apotheken starten mit rund 25.000 Impfdosen

Auch unsere (nicht repräsentative) DAZ-Leser:innen-Umfrage bestätigt, dass die Apotheken kommende Woche langsam in die Nationale Impfkampagne starten werden. Rund die Hälfte der insgesamt 314 Teilnehmer:innen gab an, dass sie nicht vorhaben, bei den Impfungen mitzumachen. Ein Viertel überlegt es sich noch. 15 Prozent (50 Teilnehmer:innen) erklärten, nächste Woche mit den Impfungen loszulegen, weitere 10 Prozent (30) haben noch nicht alle Voraussetzungen erfüllt, um bestellen zu können, wollen aber künftig auch dabei sein.

Thomas Preis, Vorsitzender des Apothekerverbands Nordrhein, erklärte indessen, dass im Rheinland schon jede vierte Apotheke nach Schulungen in der Lage sei, zu impfen – wenngleich sie noch nicht alle beim Impfstart nächste Woche dabei sein werden. „Wir gehen davon aus, dass sich die Zahl im März steigern wird auf jede zweite Apotheke“, erklärte Preis. Aktuell sei die Nachfrage nicht so stark, zitiert die Deutsche Presse-Agentur den AVNR-Chef. Zumal auch Hausärzte und Impfstellen freie Termine anböten. Der Verband rechnet im Frühjahr mit einer größeren Nachfrage für Impfungen in den Apotheken, wenn ein auf die Omikron-Variante angepasster Corona-Impfstoff bereitstehe.