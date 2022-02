Medizinische Versorgung in der Ukraine benötigt Hilfe

Wie die „Notapotheke der Welt“ (so bezeichnet sich das Medikamenten-Hilfswerk Action Medeor e.V. selbst) mitteilt, berichtet das Partnerkrankenhaus von Action Medeor in Ternopil aus der Ukraine aktuell von Explosionen an einem Flughafen in der Nähe. Als eines der ersten habe das Krankenhaus das Medikamentenhilfswerk nun um Unterstützung gebeten.

Obwohl das Krankenhaus nicht im Zentrum der umkämpften Gebiete liege, sei es auch unmittelbar betroffen: „Wir behandeln hier viele verletzte Soldaten, aber auch Menschen, die aus den ostukrainischen Gebieten geflohen sind und Schutz suchen“, berichtet Yaroslav Chaikyvskyy, Direktor des Krankenhauses. Viele kämen nur mit einem Koffer im Krankenhaus an. Darunter seien viele Frauen, auch Familien mit Kindern, die zum Teil an chronischen Krankheiten leiden. Im Osten der Ukraine habe man sie nicht mehr behandeln können. Neben solchen chronisch Kranken müssten im Krankenhaus aktuell auch Lungenentzündungen und Unterkühlungen an Armen und Beinen behandelt werden. „Außerdem nehmen wir als Notfallkrankenhaus chirurgische Eingriffe für die Notversorgung von Geflüchteten vor“, heißt es.