EuGH-Generalanwalt: OTC-Bestelldaten sind keine „Gesundheitsdaten“

Bereits seit dem Jahr 2017 kämpft der Münchener Apotheker Hermann J. Vogel gegen den Arzneimittelverkauf über den Amazon-Marktplatz. Er ging gegen zwei Kollegen in Sachsen-Anhalt vor, die ihre Versanderlaubnis auch für diesen Vertriebsweg nutzen. Über den Online-Marktplatz bieten sie apothekenpflichtige, aber nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel an. Vogel machte wettbewerbsrechtliche Unterlassungsansprüche geltend, weil das Vorgehen der Konkurrenten aus seiner Sicht gegen zahlreiche Marktverhaltensregeln verstößt – verortet beispielsweise im Arzneimittelgesetz, dem Heilmittelwerbegesetz und der Apothekenbetriebsordnung. Zudem sieht er einen Verstoß gegen das europäische Datenschutzrecht gegeben.

Während in erster Instanz zwei unterschiedliche Gerichte die ähnlich gelagerten Fälle noch unterschiedlich beurteilten, entschied das Oberlandesgericht Naumburg, vor dem beide Verfahren in der Berufung landeten, einheitlich. Es bejahte mit Blick auf den Datenschutz einen Unterlassungsanspruch: Die beklagten Apotheker verarbeiteten im Rahmen der Bestellungen Gesundheitsdaten ihrer Kunden (Art. 9 Abs. 1 DSGVO). Und wer derart sensible Daten verarbeitet, muss dafür zuvor eine Einwilligung einholen. Dies war jedoch nicht geschehen. Somit bejahte das Gericht einen Verstoß gegen Marktverhaltensregeln. Arzneimittel- oder apothekenrechtliche Vorschriften sah das Oberlandesgericht hingegen nicht in unlauterer Weise verletzt.