„Ich würde mir wünschen, dass wir mehr Pharmazeuten sein dürfen”

Felix Weber ist angestellter Apotheker in der Ausbüttels Apotheke im eks in Dortmund. Seit Ende Juli ist auch diese von Lieferschwierigkeiten bei den Fiebersäften betroffen. Wie in vielen anderen Apotheken wich man bei den Fiebersäften auf die Eigenproduktion aus. Für die Mitarbeiter ein ziemlicher Arbeitsaufwand: „Wir haben inzwischen schon über 1.000 Rezepturen selbst hergestellt”, sagt Weber. „Das bindet natürlich Personal und wir würden gerne jemand nur für die Rezeptur einstellen.“ Auch bei der Eigenproduktion gab es zudem das Problem, dass Rohstoffe vorübergehend knapp wurden: „Ibuprofen Substanz war zwischendurch schwer zu bekommen”, so Weber. Die Akzeptanz bei den Kunden sei sehr unterschiedlich. „Es ist natürlich nicht ganz das gleiche Produkt, da können wir nichts machen. Manche sagen, dass unsere Rezeptur besser schmeckt, andere erzählen, dass der Saft von ihren Kindern nicht so gut angenommen wird.“

Die Lieferschwierigkeiten bei Antibiotika-Säften wirken sich in der Dortmunder Apotheke noch nicht so stark aus. „Wir hatten Glück und haben vor drei Monaten von vielem, was verfügbar war, größere Mengen bestellt“, sagt Weber. Bestimmte Dosierungen seien aber trotzdem nicht mehr verfügbar: „Amoxi 250 Säfte gibt es zum Beispiel gar nicht”, so der Apotheker. Noch sei es möglich, auf andere Dosierungen und Präparate auszuweichen. Was bei den Trockensäften eine Umstellung bei der Zubereitung bedeute. Und einen erhöhten Beratungsaufwand für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Apotheke.