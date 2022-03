DAZ: Herr Reinken, vorgestern haben Sie in einer Mitteilung darüber informiert, dass Noweda die Ukraine mit Schmerzmitteln, Verbandsmaterialien, Desinfektionsmitteln sowie Kinder- und Babynahrung unterstützen will. Nun soll die Lieferung bereits am Zielort eingetroffen sein und an die Bevölkerung ausgeliefert werden. Wie haben Sie das organisiert?

Reinken: Das Bedürfnis zu helfen ist immens. Wir erhalten seit Tagen entsprechende Ideen und Nachfragen aus der Apothekerschaft und haben uns in der Noweda direkt überlegt, wie wir den Menschen unmittelbar und unkompliziert helfen können. Die Bedarfsliste des Vereins „Ukraine-Hilfe Berlin e.V.“, die uns über den Phagro erreicht hat, war für uns ausschlaggebend und diente gewissermaßen als Vorlage. Das haben wir dann kurzfristig hier in der Essener Niederlassung in fünf große Sprinter gepackt und sie Richtung polnisch-ukrainische Grenze geschickt.