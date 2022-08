Lauterbach befürwortet E-Rezeptversand per SMS und E-Mail

Im Rahmen eines Medientermins hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sich am heutigen Freitag das E-Rezept in einer Berliner Arztpraxis angesehen. Er dringt auf einen breiter angelegten Start und will dafür auch noch einfachere Wege für die Übermittlung eröffnen, zum Beispiel auch per Mail oder SMS. Ärztevertreter drängen hingegen darauf, möglichst bald den Abruf per eGK zu ermöglichen.