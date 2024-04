Betriebsergebnis: Teils weniger als ein Krankenhausapothekergehalt

Im Zuge des Wirtschaftsforums, das derzeit in Potsdam stattfindet, veröffentlicht der Deutsche Apothekerverband traditionell die neuesten Zahlen, Daten und Fakten aus dem Apothekenmarkt. Und die sind in den letzten Jahren oft wenig erfreulich, auch in diesem Jahr. So erwirtschafteten die Apotheken 2023 zwar einen höheren Umsatz als im Vorjahr – er stieg über alle Apotheken hinweg auf 66,36 Mrd. Euro (netto), allerdings bei leicht sinkenden Packungszahlen. Eine durchschnittliche Apotheke erwirtschaftete dabei einen Umsatz von 3,443 Mio. Euro (netto).

Unterm Strich bleibt für die Apotheken aber nicht mehr hängen: das steuerliche Betriebsergebnis sank mit 4,3 Prozent des Umsatzes auf ein langjähriges Tief. Im Durchschnitt blieb selbständigen Kolleg*innen 2023 ein Betriebsergebnis von 148.000 Euro (2022 160.000 Euro) vor Steuern, Altersvorsorge und Rücklagen für Investitionen. Ein Drittel der Inhaber*innen (34 Prozent) lag mit ihrem Betriebsergebnis unter der Vergütung von angestellten Krankenhausapothekern ohne Leitungsverantwortung, die liegt bei 75.000 Euro brutto.

Für das laufende Jahr sieht Eckart Bauer, Abteilungsleiter Wirtschaft und Soziales bei der ABDA; der die Zahlen am Dienstag präsentierte, keine Entspannung, im Gegenteil: Das Betriebsergebnis der sogenannten durchschnittlichen Apotheke wird am Ende des Jahres verglichen mit 2023 voraussichtlich um 15.000 Euro fallen und nur noch bei 135.000 Euro liegen.