Nachfrage nach Iodtabletten und Lugolsche Lösung steigt

Bei den behandelten Personen gab es keinen Anstieg der Schilddrüsenkrebshäufigkeit. In Weißrussland hingegen – wo keine Iodblockade durchgeführt wurde – ist nach der Tschernobyl-Katastrophe Schilddrüsenkrebs bei Kindern, der sonst sehr selten vorkommt, hundertmal häufiger aufgetreten. Nachdem das russische Militär am 24. Februar 2022 am späten Abend die Kontrolle über den stillgelegten Atomreaktor übernommen hat, steigt die Angst im Nachbarland Polen, es könnte erneut radioaktive Strahlung freigesetzt werden. Die Bevölkerung versucht nun, sich entsprechend zu schützen.

Beim Betrieb von Kernreaktoren entstehen verschiedene radioaktive Isotope von Iod, die wegen der dort herrschenden Temperaturen im gasförmigen Zustand vorliegen. Bei einem Unfall kann unter Umständen radioaktives Iod freigesetzt werden. Es schlägt sich auf Boden und Pflanzen nieder und kann mit Nahrungsmitteln, insbesondere Milch, in den menschlichen Körper gelangen. Auch über die Atemluft kann Iod aufgenommen und in den Lungen resorbiert werden. Nach der Aufnahme über die Lunge oder die Resorption im Magen-Darm-Trakt wird das Iod über das Blutplasma transportiert und vorübergehend in den Speicheldrüsen und in der Magenschleimhaut angereichert.

Hauptsächlich wird das Iod von der Schilddrüse mittels des sogenannten Natrium-Iod-Symporters (NIS) aufgenommen und dort länger gespeichert (biologische Halbwertszeit etwa 80 Tage). Die Aufnahme und Speicherung hängt vom Funktionszustand der Schilddrüse ab, bei normaler Schilddrüsenfunktion insbesondere vom Iodangebot in der Nahrung.