Meine Themen des Jahres – Corona-Impfstoffe, Paxlovid und ein neuer OTC-Hustenblocker

An der Suche nach einem Alzheimer-Mittel, das nicht nur wie die aktuell verfügbaren Wirkstoffe das Fortschreiten etwas verlangsamen, sondern die Erkrankung wirklich stoppen bzw. heilen kann, verzweifelt die Pharmaindustrie seit Jahrzehnten. Viele Hersteller haben das Handtuch geworfen und sich aus der Alzheimerforschung ganz zurückgezogen, um ihre Forschungsgelder in erfolgversprechendere Projekte zu stecken. In die Reihe der vielen Rückschläge auf diesem Gebiet fügte sich 2022 auch der Antikörper Aducanumab ein, der an die Beta-Amyloid-Ablagerungen bindet und so deren Abbau bewirken soll. Er war trotz umstrittener Wirksamkeitsnachweise 2021 im Frühjahr in den USA zugelassen worden. In Europa kam es im Dezember 2021 hingegen nicht einmal zu einer Zulassungs­empfehlung durch den Ausschuss für Humanarzneimittel CHMP der Europäischen Arzneimittel-Agentur.