WHO empfiehlt Paxlovid bei leichtem COVID-19

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat ihre COVID-19-Arzneimittel-Leitlinie aktualisiert – dieses Mal geht es um PaxlovidTM, eine antivirale, orale Kombination aus Nirmatrelvir und Ritonavir von Pfizer. Die WHO rät in der zehnten Version der „Living WHO Guideline“ (22. April 2022) bereits bei leichter COVID-19-Erkrankung ausdrücklich („strong recommendation“) zu PaxlovidTM, allerdings nur für leicht erkrankte Patient:innen mit dem höchsten Risiko für eine Krankenhauseinweisung (> 10 Prozent). Die WHO denkt bei einem hohem Hospitalisierungsrisiko an Ungeimpfte, ältere Menschen, Immunsupprimierte und chronisch Vorerkrankte. PaxlovidTM ist damit das einzige Arzneimittel, das die WHO bei leichter Erkrankung und hohem Hospitalisierungsrisiko stark empfiehlt (andere Arzneimittel: schwache Empfehlung).