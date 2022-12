Die Ersatzkassen, also TK, Barmer, DAK, KKH, hkk und HEK, schließen sich dieser Regelung an – zum Wohle ihrer Versicherten, insbesondere der Kinder als besonders vulnerable Gruppe, wie es in einem Schreiben des Dachverbands vdek an den Deutschen Apothekerverband heißt, das der DAZ vorliegt. Für die Ersatzkassen gilt die Erleichterung also nicht nur in Bayern, sondern bundesweit.

Sie gehen allerdings noch einen Schritt weiter: Sie bezahlen die Rezepturen auch, wenn keine Wirkstoffe, sondern Fertigarzneimittel verordnet sind. Zudem verzichten sie auf die Genehmigung bei Importen. Somit können Apotheken in den kommenden Wochen, wenn Arzneimittel für Kinder verordnet und diese nicht lieferbar sind, alles abgeben, was möglich ist, also was an Lager ist, bestellt, importiert oder hergestellt werden kann. Wenn Mehrkosten, zum Beispiel durch Rezepturen entstehen, müssen die Apotheken den Engpass gegenüber der jeweiligen Ersatzkasse nachweisen. Auf Basis dieser Regelung soll die Versorgung mit Rezepturarzneimitteln auch bundesweit erleichtert werden, so der vdek.

Keine Rücksprache notwendig

Zwar sind die Voraussetzungen, in der Apotheke eine Rezeptur herzustellen, schon eine Weile gelockert. So brauchte es zum Beispiel in vielen Fällen kein neues Rezept mehr. Es war aber immer die Rücksprache mit dem Verordner sowie ein entsprechender Vermerk der Apotheke auf dem Formular notwendig. Das fällt in Bayern nun bei Wirkstoffverordnungen und bei Ersatzkassen bundesweit ganz weg, zumal das auch während der Feiertage schwer zu realisieren sein dürfte. Schließlich sind nicht in allen Kammerbezirken wie in Nordrhein die Apotheken vor den Feiertagen mit den Durchwahlnummern der Notfallpraxen ausgestattet worden, um diese im Fall der Fälle direkt kontaktieren zu können und nicht in der Warteschleife der 116 117 zu hängen.