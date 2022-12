Warum also nicht auch die herstellen, dachte sich Dr. Berthold Pohl, der die Max-Weber-Platz Apotheke in der Münchener Innenstadt betreibt. Gemeinsam mit seinem Laborleiter Christian Fleischhammel, PTA und Pharmakant, machte sich Pohl also daran, eine genießbare Rezeptur aus Tabletten zu entwickeln. Die seien zwar auch knapp, aber immerhin besser zu bekommen als die Säfte, so Pohl.