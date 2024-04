Straffer Zeitplan vor der Sommerpause

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat schon seit kurz nach seinem Amtsantritt Pläne für zahlreiche Reformen und Gesetzesänderungen in der Pipeline. Laut einer der DAZ vorliegenden Übersicht über die laufenden Gesetzgebungsverfahren seines Hauses – datiert auf den 22. April – sind es derzeit 16 Gesetzesinitiativen, für die es heißt: „ggf. Kabinett noch vor der Sommerpause“. Manche sind schon fortgeschrittener, andere noch weniger konkret.

Das Apotheken-Reformgesetz ist eines von ihnen. Dazu heißt es in der Liste, die „BMG-interne Vorbereitung“ sei abgeschlossen, der Referentenentwurf solle „in Kürze“ in die Ressortabstimmung. Und weiter: „Ziel: Kabinett vor Sommerpause“. Das sind noch gute zwei Monate. Gelingen könnte das Vorhaben wohl nur, wenn sich der Stau der Initiativen, die derzeit erst einmal beim Bundesfinanzminister auflaufen, rasch auflöst. Denn dort hängt es derzeit noch fest, wie aus Ministeriumskreisen zu hören ist. Üblicherweise geht ein Referentenentwurf auch noch durch eine Verbändeanhörung im Bundesgesundheitsministerium (BMG) und erfährt einige Änderungen, ehe er dem Bundeskabinett zur Beschlussfassung vorgelegt und damit zum „Regierungsentwurf“ wird. Das alles nimmt Zeit in Anspruch. Möglicherweise vorsichtshalber nennt die Liste daher auch kein Datum für das gewünschte Inkrafttreten.