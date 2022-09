In den Vereinigten Staaten erhielten die COVID-19-Vakzine Comirnaty und Spikevax von der dortigen Arzneimittelbehörde FDA zunächst eine Notfallzulassung. Am 23. August 2021 wurde Comirnaty schließlich für Personen ab 16 Jahren regulär zugelassen. Zu Beginn dieses Jahres erhielt auch Spikevax in den Vereinigten Staaten eine vollständige Zulassung.