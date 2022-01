US-Krankenversicherung begrenzt Einsatz von Alzheimer-Antikörper Aducanumab

Dem Alzheimer-Präparat Aduhelm erteilte die US-Arzneimittelbehörde FDA vergangenem Sommer in einem beschleunigten Verfahren die Zulassung, in Europa wurde sie erst vor Kurzem versagt. Dabei war die Zulassung auch in den USA nicht unumstritten. Die öffentliche US-Krankenversicherung will die Übernahme der immensen Kosten für das neue Arzneimittel nun stark begrenzen.