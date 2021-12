Pfizers Paxlovid punktet – auch gegen Omikron?

Pfizer untersuchte die Wirkung von Paxlovid mit 2.246 erwachsenen COVID-19-Hochrisikopatienten in einer Phase-2/3-Studie EPIC-HR (Evaluation of Protease Inhibition for COVID-19 in High-Risk Patients). Die nicht hospitalisierten COVID-19-Patient:innen erhielten innerhalb von drei Tagen nach Symptombeginn für fünf Tage Paxlovid, ausgewertet wurde am 28. Tag nach Randomisierung: Mit Paxlovid mussten 0,7 Prozent der Patient:innen in ein Krankenhaus eingeliefert werden, keiner verstarb. Unter Placebotherapie kamen hingegen 6,5 Prozent der COVID-19-Patient:innen ins Krankenhaus oder starben (44 von 682 Patient:innen hospitalisiert, neun Todesfälle) – womit eine fünftägige Paxlovid-Therapie das Risiko für Krankenhauseinweisung und Tod verglichen mit Placebo um 89 Prozent reduzierte.