Was Apotheker über den Hustensaft Levodropropizin wissen sollten

Levodropropizin wurde 1987 in der EU zugelassen, die beiden verfügbaren Fertigarzneimittel erhielten in Deutschland 1993 ihre Zulassung. In zahlreichen EU-Ländern wie Portugal, Spanien und Ungarn ist der Wirkstoff bereits rezeptfrei erhältlich. Das Pharmakon wirkt als peripher wirksamer Hustenstiller, indem es afferente C-Fasern im Bronchialbaum hemmt. Vollumfänglich geklärt ist der Wirkmechanismus jedoch nicht, da Humandaten zur Rezeptoraffinität fehlen. Laut Bulletin zur Arzneimittelsicherheit des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte und des Paul-Ehrlich-Instituts führte genau dieser Umstand zu Diskussionen in der Entscheidung, ob der Arzneistoff aus der Verschreibungspflicht entlassen werden könne. Die Bedenken konnten jedoch ausgeräumt werden. Denn das Nebenwirkungsspektrum sei insgesamt im Vergleich zu anderen apothekenpflichtigen Antitussiva nicht problematischer oder bedenklicher.