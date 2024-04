Schon wieder verunreinigte Hustensäfte

Seit 2022 warnt die Weltgesundheitsorganisation WHO regelmäßig international vor verunreinigten Arzneimittelsäften, kürzlich auch vor verunreinigten Rohstoffen dafür. Nun ist ein auch in Europa bekannter Arzneimittelhersteller in einen entsprechenden Rückruf involviert. Es steht allerdings die Frage im Raum, ob es sich um Fälschungen handelt. Laut der Nachrichtenagentur Reuters will die WHO noch eine umfassende Warnung zu den neuesten Fällen herausgeben.