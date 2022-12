Amoxicillin-Engpass – Empfehlungen der Arzneimittelbehörden aus Frankreich und UK

Speziell in Großbritannien dürfte sich der Amoxicillin-Engpass dadurch verschärfen, dass es dort aktuell zu überdurchschnittlich vielen Fällen von Scharlach (A-Streptokokken-Infektionen) kommt. Der „Specialist Pharmacy Service“ in Großbritannien (ein Teil des NHS = National Health Service) hat vergangenen Mittwoch nun eine Stellungnahme veröffentlicht, in der angesichts von Antibiotika-Engpässen zur Verwendung fester oraler Darreichungsformen bei Kindern geraten wird – wo möglich. Es wird dazu auf zwei Webseiten verwiesen, die (in einem Video) erklären, wie man Kindern Tabletten und Kapseln am besten verabreicht. Zusätzlich gibt es eine Webseite, auf der Mitarbeiter:innen des Gesundheitswesens lernen können, wie man Kindern beibringt, Tabletten zu schlucken. Unterstützt wird das ganze beispielsweise mit einem Comic.