Entsprechendes gilt für die § 72 des Elften Buches Sozialgesetzbuch zugelassenen vollstationären Pflegeeinrichtungen. Deren Leitung darf bis zu fünf Therapieeinheiten bzw. bei einer Anzahl von mehr als 150 Bewohnern bis zu zehn Therapieeinheiten von der die Einrichtung in der Regel versorgenden Apotheke beziehen. Diese sind in den Pflegeheimen vorrätig zu halten und an dort gepflegte oder betreute Patientinnen und Patienten abzugeben. Die Abgabe der Arzneimittel in den vollstationären Pflegeeinrichtungen erfolgt nach Verschreibung durch den behandelnden Arzt. Die abgebende Person hat dabei ein vom BfArM auf seiner Internetseite zur Verfügung gestelltes Informationsblatt als Patienteninformation beizufügen.

Ist eine Packung abgegeben, kann die Praxis oder Einrichtung bei der Apotheke nachbestellen. Die Allgemeinverfügung besagt zudem, dass sicherzustellen ist, dass die Arzneimittel „so verpackt, transportiert und fachgerecht gelagert werden, dass ihre Qualität und Wirksamkeit erhalten bleiben“.

Ob Paxlovid abgegeben oder verschrieben wird, ist vom behandelnden Arzt nach patientenindividueller Abwägung zu entscheiden. Die Therapie kann bei entsprechender klinischer Symptomatik auf Grundlage eines positiven Schnelltestes initiiert werden, die Bestätigung durch einen PCR-Test wird empfohlen.