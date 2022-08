Skycovion – ein weiterer Nanopartikel-Impfstoff gegen COVID-19

Hinter dem neuen COVID-19-Impfstoff Skycovion steckt die Firma SK Bioscience, ein Impfstoffentwickler aus Südkorea. Sie hatte bereits am 1. August 2022 verkündet, für Skycovion bei der EMA einen Zulassungsantrag stellen zu wollen. Laut EMA besteht Skycovion aus Nanopartikeln, die als Antigene Teile des Spike-Proteins enthalten. SK Bioscience bezeichnet den Impfstoff als „selbst zusammenlagernden Nanopartikel-Impfstoff“. Er sei gemeinsam mit dem Institut für Proteindesign (IPD) an der University of Washington School of Medicine entwickelt worden, mithilfe eines Adjuvans von GSK. Unterstützt wurde die Entwicklung laut SK Bioscience durch die Bill & Melinda Gates Stiftung und die Koalition für Innovationen im Bereich der Vorsorge für Epidemien (CEPI) sowie im Rahmen des Horizont-2020-Programms der Europäischen Union.

Doch was verbirgt sich hinter dem „selbst zusammenlagernden Nanopartikel-Impfstoff“? Laut SK Bioscience basiert Skycovion auf rekombinanten Proteinen, ähnlich wie bei Grippe- oder HPV-Impfstoffen. Damit wäre der neue Impfstoff am ehesten mit dem bereits gegen COVID-19 zugelassenen Impfstoff Nuvaxovid der Firma Novavax zu vergleichen. Das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) sortierte Nuvaxovid im April 2021 in die Kategorie der „Untereinheitenimpfstoffe/Impfstoffe bestehend aus virusartigen Partikeln (VLP; virus-like particles)“ ein.