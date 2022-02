Warum das Corona-Arzneimittel Paxlovid mit Vorsicht zu genießen ist

Am 28. Januar erhielt Paxlovid® die Zulassung in der EU. Angewendet werden darf das orale COVID-19-Arzneimittel von Pfizer bei erwachsenen COVID-19-Patienten, die noch keinen Sauerstoff benötigen, aber ein erhöhtes Risiko für einen schweren Erkrankungsverlauf haben. Überzeugt hat Paxlovid® in einer Studie an Hochrisikopatienten: Erhielten die COVID-19-Risikopatienten innerhalb von drei Tagen nach Symptombeginn Paxlovid® und nahmen sie die Tabletten über fünf Tage ein, so reduzierte das antivirale Arzneimittel Krankenhauseinweisungen und Tod um 89 Prozent verglichen mit Placebo. Pfizer geht nach Ergebnissen aus Laborstudien zudem davon aus, dass Paxlovid® auch „eine robuste antivirale Aktivität gegen Omikron entfaltet“, das teilte das Unternehmen im Dezember 2021 mit.