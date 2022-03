Die Sichtwahl bekommt Zuwachs: Am gestrigen Dienstag trat eine Änderung der Arzneimittelverschreibungsverordnung (AMVV) in Kraft, wonach Ibuprofen-Paracetamol-Kombinationen, Dexibuprofen, Levodropropizin und Bilastin aus der Rezeptpflicht entlassen werden. Sie erschien am Montag ausnahmsweise im Bundesanzeiger – üblicherweise erfolgt die Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt – und wird somit nun pünktlich zum Monatsbeginn wirksam. Bereits am 11. Februar hatte der Bundesrat seine Zustimmung erteilt. (Was sich in diesem Zuge für T-Rezepte ändert, erfahren Sie hier.)