EMA empfiehlt an Omikron BA.1 angepasste Corona-Impfstoffe zur Zulassung

In Deutschland hat die seit Mitte Juni dominierende Omikron-Sublinie BA.5 andere Varianten fast vollständig verdrängt. Impfstoffe gegen BA.5 erscheinen deshalb nützlicher als gegen BA.1. Doch dass man in den USA angepasste Impfstoffe gegen BA.5 und BA.4 zugelassen hat, liegt daran, dass die Einreichung der Zulassungsanträge dort der Leitlinie der FDA für Impfstoffentwickler folgt. Demnach sollen nicht nur klinische Daten des an die Omikron-Variante BA.1 angepassten bivalenten Impfstoffs in Zulassungsanträge einbezogen werden, sondern auch präklinische Daten und Daten zu Herstellung des an die Omikron-Varianten BA.4/BA.5 angepassten bivalenten Impfstoffs. So soll die fortschreitende Weiterentwicklung von SARS-CoV-2 adressiert werden.

„Eine klinische Studie zur Untersuchung der Sicherheit, Verträglichkeit und Immunogenität des bivalenten, an die Omikron-Varianten BA.4/BA.5 angepassten Impfstoffs bei Personen ab zwölf Jahren soll noch in diesem Monat beginnen“, erklärte Biontech im August dazu. Klinische Daten zu BA.4 und BA.5 fehlen also noch. In einer umfassenden Übersicht über COVID-19-Impfstoffe in der Entwicklung erklärt das „Ärzteblatt“, dass die EMA hingegen bei der Linie bleiben wolle, neue Impfstoffe erst zuzulassen, wenn klinische Daten zu ihrer Wirksamkeit vorliegen.