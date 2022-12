Apotheken sollen Lieferengpässe bei Kinderarzneien mit Rezepturen abfedern

Um Familien zu entlasten, regen die Grünen an, dass Arbeitnehmer erst ab dem vierten Krankheitstag ihres Kindes dem Arbeitgeber ein Attest vorlegen müssen. So soll auch eine Überlastung der Kinderarztpraxen vermieden werden. Zudem wollen sie die erweiterte Kinderkrankentage-Regelung von 30 statt 20 Tagen bis Dezember 2023 fortsetzen und die ab dem 1. Januar 2023 verpflichtend geltende elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung schnellstmöglich auch um die Attestierung von Kinderkrankentagen erweitern.

Mehr Geld für Haus- und Kinderarztpraxen in unterversorgten Regionen

Überdies nimmt die Fraktion auch die Kinder- und Jugendarztpraxen in den Blick. Sie sollen von den bestehenden Budgetbegrenzungen befreit werden und ihre Patientinnen und Patienten unbegrenzt und bei voller Vergütung telemedizinisch beziehungsweise per Videosprechstunde betreuen können. Letzteres soll auch für Hausärztinnen und -ärzte gelten. Des Weiteren sollen beide Berufsgruppen in unterversorgten oder von Unterversorgung bedrohten Regionen umgehend einen Vergütungsaufschlag erhalten, um die medizinische Versorgung zu sichern. Sollte in der aktuellen Überlastungssituation eine Behandlung in den regulären vertragsärztlichen Kinder- und Jugendarztpraxen nicht möglich sein und Eltern in der Not privatärztliche Angebote für ihre Kinder in Anspruch nehmen, sollen die Kosten in Höhe der Preise vergleichbarer Vertragsärzte durch die gesetzliche Krankenversicherung – auch ohne vorherige Genehmigung – erstattet werden.

Koordination und Leasing-Fachkräfte für Kinderkliniken

Zu guter Letzt widmen sich die Grünen den Kinderkliniken. Während der Corona-Pandemie habe sich die zentrale Koordination von Klinik-Versorgungskapazitäten über das sogenannte Kleeblattsystem und DIVI-Intensivregister bewährt. „Auch jetzt brauchen wir Koordination und Steuerung, um für jedes Kind, das ein Krankenhausbett braucht, schnell eines zu finden“, heißt es in dem Papier. Zur Abfederung der aktuellen Spitzenbelastung sollten zudem Leasingfachkräfte von den Kliniken vorübergehend einfacher herangezogen werden können als bisher. Um das Personal in den Kliniken weiter zu entlasten, bedarf es nach Einschätzung der Grünen überdies einer befristeten, extrabudgetären Vergütung telemedizinischer Leistungen für Kinderklinken zur Sicherstellung der Akutversorgung in Zusammenarbeit mit den Kassenärztlichen Vereinigungen.