Ibuprofensaft-Engpass mit Suspensionen aus der Rezeptur überbrücken

Um die Bildung von Pulveragglomeraten zu verhindern, werden Ibuprofen und der Hilfsstoff hochdisperses Siliciumdioxid zunächst getrennt mit der Suspensionsgrundlage in zwei verschiedenen Fantaschalen angerieben.

In der einen mit Pistill tarierten Schale aus Glas oder Edelstahl wird also das hochdisperse Siliciumdioxid mit etwa der zehnfachen Menge an Grundlage angerieben. Die erhaltene Anreibung kann dann mit jeweils etwa der fünffachen Menge an Grundlage unter Abschaben so lange weiter verrührt werden, bis rund 20 Prozent der gewünschten Ansatzmenge erreicht sind.

In der zweiten Fantaschale wird das Ibuprofen mit etwa der eineinhalbfachen Menge an Grundlage unter Abschaben angerieben, danach wird die Wirkstoffanreibung noch zweimal jeweils mit der gleichen Menge an Grundlage verrührt. Dazu kann dann die Mischung aus der ersten Fantaschale dazugegeben werden und die restliche Grundlage unter Rühren und Abschaben in zwei Portionen ergänzt werden. Am Ende der Herstellung soll eine dickflüssige, weiße Suspension vorliegen.