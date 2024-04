ABDA wertet Protestkampagne als Erfolg

Die Kampagne habe ein breites mediales Echo erzeugt. Unter #wirsehenrot seien mehr als 1.000 Fotos von Apothekenteams auf Instagram gepostet worden, die sich an der Protestaktion beteiligten. Von der Internetseite apothekenkampagne.de wurden nach Aussage der ABDA knapp 14.000-mal Handzettel, Plakate und Vorlagen für Werbebildschirme heruntergeladen.

Verschiedene überregionale und regionale Medien berichteten über den Protest. Bereits am 22. April sprach die Süddeutsche Zeitung von einer „Überdosis Wut“. Demnach seien viele Deutsche verwundert, dass „ausgerechnet“ die Apotheken protestieren. Offenbar haftet ihnen immer noch das Image des Besserverdieners an. Auch die „Zeit“ griff das Thema am 26. April auf. Zurecht müssten die Apotheker:innen die Öffentlichkeit aufklären, um ein Umdenken zu erwirken: „Denn die Zeiten, in denen der Apotheker sich eine Villa und einen Porsche leisten konnte, sind lange vorbei.“ Die Neue Rhein Zeitung ging am 24. April genauer auf die Forderungen der Apothekerschaft ein: „Weniger Bürokratie, um wieder mehr Zeit für die Patienten zu haben. Zudem wollen die Apotheker als pharmazeutische Fachleute mehr Entscheidungsfreiheit und attraktive Angebote für den Nachwuchs in der Branche.“

Auch der Münchener Merkur (25. April), die Mitteldeutsche Zeitung (23. April), die Nordwest-Zeitung (23. April) und die Meinerzhagener Zeitung (27. April) hatten über die Proteste berichtet.