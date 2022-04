Quimbo ab Sommer rezeptfrei in den Apotheken

Die Wirksamkeit von Levodropropizin bei Reizhusten wurde in mehreren Studien untersucht. Im Jahr 2015 veröffentlichten Wissenschaftler:innen eine Meta-Analyse von sieben klinischen Studien mit insgesamt 1.178 Patient:innen (Erwachsene und Kinder). Dabei ging es um standardisierte Wirksamkeitsparameter wie Hustenhäufigkeit und -schwere sowie der Anzahl des nächtlichen Erwachens aufgrund von Husten.

Die Wissenschaftler:innen fanden laut der im „Multidisciplinary Respiratory Medicine“ veröffentlichten Meta-Analyse („Levodropropizine for treating cough in adult and children: a meta-analysis of published studies“) einen „statistisch hochsignifikanten Unterschied in der antitussiven Gesamtwirksamkeit zugunsten von Levodropropizin im Vergleich zu den Kontrollbehandlungen“. Verglichen wurde mit Codein, Cloperastin und Dextromethorphan.

Ihrer Einschätzung nach ist „Levodropropizin ein wirksames Antitussivum bei Kindern und Erwachsenen, mit statistisch signifikant besseren Gesamtwirkungsergebnissen im Vergleich zu zentralen Antitussiva (Codein, Cloperastin, Dextromethorphan) in Bezug auf die Verringerung der Hustenintensität und -häufigkeit sowie des nächtlichen Erwachens“. Die Wirksamkeit von Levodropropizin bei der Behandlung von Husten bei Kindern und Erwachsenen sei höher als die der üblichen zentral wirkenden Antitussiva, lautete ihr Fazit.