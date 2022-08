Es wurde in den vergangenen Wochen mehr als deutlich: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will das von seinem Haus beschaffte orale antivirale Arzneimittel Paxlovid® (Wirkstoffe: Nirmatrelvir und Ritonavir) unter die Leute bringen. Genauer gesagt: unter geeignete COVID-19-Patienten und -Patientinnen. Profitieren können insbesondere ältere Menschen und solche, bei denen mehrere Risikofaktoren vorliegen. Einen Fokus legt Lauterbach daher auf vulnerable Gruppen in Pflegeheimen.

Wichtig ist, dass die Behandlung möglichst schnell nach Symptombeginn gestartet wird. Der Gesundheitsminister will daher Hausärzten und -ärztinnen ermöglichen, das Medikament direkt an die Patient:innen abzugeben; stationäre Pflegeeinrichtungen sollen Paxlovid bevorraten und auf ärztliche Verordnung abgeben können. Bislang wird das Arzneimittel nur sehr zurückhaltend verordnet. Die ABDA stellt allerdings infrage, ob das Dispensierrecht dies ändern kann.