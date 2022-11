Wann welcher COVID-19-Impfstoff – und für welche Altersgruppe?

Daraus geht beispielsweise hervor, dass lediglich Comirnaty sowohl in seiner ursprünglichen Version als auch in der bivalenten BA.4/BA.5-Variante für Kinder ab fünf Jahren für Auffrischimpfungen zugelassen ist. Spikevax darf in seinen verschiedenen Varianten ab zwölf Jahren als Booster zum Einsatz kommen – Vaxzevria, Jcovden, Nuvaxovid und VidPrevtyn Beta als Booster erst bei Erwachsenen.