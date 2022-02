STIKO empfiehlt Nuvaxovid zur Grundimmunisierung ab 18 Jahren

Wie die STIKO in der aktuellen Empfehlung zum Impfstoff erklärt, enthält dieser „keine vermehrungsfähigen Viren und ist, wie alle anderen in Deutschland zugelassenen COVID-19-Impfstoffe, funktionell ein Totimpfstoff“. Ebenso wie bei allen anderen COVID-19-Impfstoffen kommt auch bei diesem dritten Typ das Spikeprotein als Impfantigen zum Einsatz. Dieses wird mithilfe eines Baculovirus in Insektenzellen hergestellt. Das hochgereinigte Spikeprotein wird dann mit einem Adjuvans auf Saponinbasis (Matrix M1-Adjuvans) versetzt, weil es sonst keine ausreichende Immunabwehr im Körper hervorrufen würde. Man spricht auch von einem Subunitimpfstoff, zu dessen Herstellung ein Verfahren angewendet wird, das dazu führt, dass sich die Spikeproteine spontan zusammenlagern und Partikel bilden, die in ihrer Struktur Viren ähneln (VLP = Virus-lile-Particles).

Seit dem 20. Dezember 2021 ist der Impfstoff des Herstellers Novavax in der EU schon zugelassen. Verfügbar wird er aber wohl erst Ende Februar. Die erste Lieferung von 1,75 Millionen Dosen soll ab dem 21. Februar zur Verfügung stehen, wie Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) mit Verweis auf Firmenangaben im Januar sagte. Genaue Termine für weitere 3,25 Millionen Dosen, die gekauft wurden, stünden noch nicht fest, hieß es. Lauterbach hoffe auf Lieferung noch im Februar.