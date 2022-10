Paxlovid kommt zunehmend in der Praxis der COVID-19-Behandlung an. Erst kürzlich hat das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen den Nutzen von Paxlovid bestätigt. Doch neben Paxlovid gab es doch auch noch andere Arzneimittel, die in der nächsten Corona-Welle den COVID-19-Krankenstand abmildern und vor allem Risikopatient:innen schützen sollten – was wurde beispielsweise aus Sotrovimab?