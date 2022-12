Bivalenter COVID-Booster ab 5 Jahren, Auffrischimpfung mit Nuvaxovid ab 18

Der Humanarzneimittelausschuss der EMA hat am heutigen Freitag außerdem empfohlen, auch die Zulassung von Spikevax und des bivalenten Impfstoffs Spikevax Original/Omicron BA.1 als Auffrischungsimpfung bei Kindern im Alter von sechs bis elf Jahren zu erweitern. Diese Zulassungserweiterung ist entsprechend zwar noch nicht in der neuen STIKO-Empfehlung berücksichtigt. Allerdings heißt es darin: „Die Verwendung von Spikevax, Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 und Spikevax bivalent Original/Omicron BA.4/5 ist erst ab dem Alter ≥30 Jahren und nicht in der Schwangerschaft empfohlen.“