Diese Kleinkinder sollen jetzt laut STIKO gegen COVID-19 geimpft werden

Wie Dr. Martin Terhardt (Kinder- und Jugendarzt in Berlin sowie Mitglied der STIKO) am gestrigen Mittwoch zum Hintergrund der neuen STIKO-Empfehlung erläuterte, dauerten die Empfehlungen für Impfungen bei Kindern und Kleinkindern immer länger, weil erst einmal entsprechende Daten und Erfahrungen gesammelt werden müssten, bevor man die doch recht spezielle Gruppe der Kleinkinder mit einem noch relativ unbekannten Impfstoff breit impfe. Denn das Immunsystem ist in diesem Alter nicht mit dem von Erwachsenen zu vergleichen, zudem seien andere pharmakologische Effekte zu bedenken. Schließlich habe man mittlerweile mehr Daten zu COVID-19 bei Kleinkindern als zur Impfung in dieser Altersgruppe. Die Größe der Studienlage sei also so begrenzt gewesen, sodass man die Impfung (noch) nicht für alle Kleinkinder empfiehlt.

Auch aus den Anwendungsbeobachtungen aus den USA wisse man – vor allem zu seltenen unerwünschten Ereignissen – noch nicht viel. Bislang scheine der Impfstoff aber sogar besser verträglich zu sein als in den anderen Altersgruppen. Terhardt betonte, dass die schlechte Datenlage in der Natur der Sache liege und fügte an: „Wir haben Vertrauen in diese Impfstoffe“.