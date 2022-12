Wirksamkeit von Corona-Antikörpern schwindet

Erst seit dem 15. November ist Sotrovimab unter dem Handelsnamen „Xevudy“ regulär in Deutschland im Handel. Doch Corona-Antikörper wie Sotrovimab haben in der aktuellen Pandemie-Phase vielleicht bereits ausgedient, wie Leitlinien und zuletzt auch die Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft erläuterten.

Tatsächlich rät die Weltgesundheitsorganisation (WHO) bereits seit September 2022 ausdrücklich davon ab, Sotrovimab und Casirivimab-Imdevimab bei COVID-19-Patient:innen einzusetzen – im Januar 2022 hatte sie für beide Antikörper noch eine bedingte Empfehlung ausgesprochen. Und auch in den deutschen „Empfehlungen zur stationären Therapie von Patienten mit COVID-19 - Living Guideline“, die am 12. September 2022 aktualisiert wurden, heißt es: