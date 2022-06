Müssen die Patient:innen etwas unterschreiben?

Ja. Zwischen den Patient:innen und der Apotheke wird eine Vereinbarung geschlossen. Mit der Unterschrift erklären die Patient:innen, dass sie die Voraussetzungen für den Erhalt der Dienstleistung erfüllen. Mit einer zweiten Unterschrift quittieren sie den Erhalt der Dienstleistung. Die unterschriebene Vereinbarung bleibt in der Apotheke, Patient:innen erhalten eine Kopie.

Auch Rücksprachen mit Arzt oder Ärztin und der Übersendung des Ergebnisberichts müssen Patient:innen zustimmen. Die Entbindung der Heilberufler:innen von der Schweigepflicht müssen Patient:innen also auch unterzeichnen. Tun sie dies nicht, kann die Dienstleistung aber dennoch erbracht werden.

Die ABDA stellt Vordrucke als Kurz- und Langfassung hier zur Verfügung. Wird die Kurzfassung verwendet, ist in der Fußzeile ein Hinweis zu ergänzen, wo die Langfassung der Vereinbarung zu finden ist – also zum Beispiel in der Apotheke ausgelegt oder auf der apothekeneigenen Homepage.

Muss zusätzlich noch eine Einwilligungserklärung zum Datenschutz unterschrieben werden?

Nein, das ist nicht notwendig.

Wie kann man die Patient:innen informieren?

Die Apotheke kann geeignete Patient:innen ansprechen. Bei guter Zusammenarbeit mit den Ärzten und Ärztinnen können auch diese eine Medikationsberatung empfehlen. Zur Unterstützung gibt es einen Info-Flyer zur Medikationsberatung für Patient:innen.