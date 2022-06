Welcher Beleg wird verwendet?

Abgerechnet wird mit dem Apothekenbeleg für die Abrechnung pharmazeutischer Dienstleistungen (SB-pDL), einem nicht personalisiertem Vordruck. Ein Muster findet sich auf der ABDA-Seite im Mitgliederereich. Auf diesen Beleg werden die erforderlichen Daten gedruckt – mit Unterstützung der Warenwirtschaft.

Die Belege wurden bereits an die Apotheken versendet.

Woher bekommen Apotheken neue Belege?

Neue Sonderbelege zur Abrechnung pharmazeutischer Dienstleistungen werden direkt beim NNF bestellt. https://www.dav-notdienstfonds.de/kontakt/

Muss für jeden Patienten ein neuer Beleg ausgestellt werden?

Pro Versicherten und Leistungstag ist jeweils ein eigener SB-pDL zu erstellen.

Muss für jede erbrachte Dienstleistung ein separater Beleg erstellt werden?

Auf einem Beleg können theoretisch bis zu drei (Teil-)Dienstleistungen abgerechnet werden, wenn sie für ein und denselben Patienten am selben Tag erbracht werden. Wenn also ein Patient an zwei Tagen je eine Dienstleistung in Anspruch nimmt, müssen zwei Belege erstellt werden. Werden die Dienstleistungen am selben Tag erbracht, reicht einer.

Welche Daten müssen auf den Beleg?

Folgende Daten müssen auf den Beleg (siehe auch Foto unten):

Name des Kostenträgers

Kundendaten (Adresse, Geburtsdatum etc. wie bei einem „normalen“ Rezept)

Kostenträgerkennung:

GKV: IK der Krankenkasse

PKV: 999999994

Sonstige Kostenträger: 888888885

Versicherten-Nr.

GKV: die des Versicherten

PKV: A000000002

Sonstige Kostenträger: B000000004

IK des NNF: 661100401 (Feld, wo sonst BSNR/LANR stehen)

Leistungsdatum: wird zweimal aufgedruckt, ins Feld fürs Ausstellungsdatum und beim Abrechnungsdatum

Apotheken-IK

Taxfeld:

Gesamt-Brutto immer 0,00

Zuzahlung IMMER 0

1.-3. Position

Sonderkennzeichen der pDL (siehe unten)

Faktor IMMER 1

Taxe IMMER 0

Unterschrift: Apothekeninhaber/Vertreter. Ohne erfolgt KEINE Abrechnung!