Die Implementierung der pharmazeutischen Dienstleistungen ist für Dr. Martin Braun, Präsident der Landesapothekerkammer Baden-Württemberg, ein Meilenstein für die Apotheke wie für die Patienten. Im Rahmen der dritten Sitzung der 17. Vertreterversammlung, die am gestrigen Dienstag als Hybridveranstaltung stattfand, appellierte er eindringlich an die Basis, jetzt für die Umsetzung zu sorgen.

Braun zeigte sich in diesem Zusammenhang voll des Lobes und der Anerkennung für die geleistete Arbeit der ABDA-Vertreter, die in zähen Verhandlungen den Weg frei für die pharmazeutischen Dienstleistungen gemacht haben. Man werde in Zukunft wesentlich stärker als bislang als Heilberufler wahrgenommen werden. Denn Braun ist überzeugt: „Wir können das und wir werden das auch umsetzen!“ Den kritischen Stimmen, die den Apotheken die Kompetenz für diese Aufgaben absprechen, allen voran denen aus der baden-württembergischen Ärzteschaft, begegnete er mit großem Unverständnis. Insbesondere den Vorwurf, Apotheken würden mit diesen Dienstleistungen abzocken, konterte er, dass es ihm nie in den Sinn kommen würde, in Sachen Igel-Leistungen der Ärzte von Abzocke zu sprechen. Möglicherweise hätten die ärztlichen Kollegen auch die Ausführungen zum Gesamtpaket der pharmazeutischen Dienstleistung nicht gelesen. Das könne das Halbwissen erklären. Braun ist überzeugt: „Die pharmazeutischen Dienstleistungen werden dafür sorgen, dass es weniger Krankenhauseinweisungen und weniger Tote geben wird!“