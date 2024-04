AOK Rheinland/Hamburg: Schaden von 4,87 Millionen durch Betrug und Korruption

Durch betrügerisches Verhalten und Korruption ist der AOK Rheinland/Hamburg in den Jahren 2022 und 2023 ein Schaden in Höhe von 4,87 Millionen Euro entstanden. Das geht aus dem Tätigkeitsbericht der Stelle zur Bekämpfung von Fehlverhalten im Gesundheitswesen der AOK Rheinland/Hamburg hervor. Darüber informierte die Krankenkasse am Donnerstag in einer Pressemitteilung. Insgesamt wurden 1.485 Fälle von Fehlverhalten registriert – 669 der Fälle sind neu im Berichtzeitraum, bei den restlichen 816 handelt es sich um Bestandsfälle.