Sichere orale Tumortherapie dank Apotheker:innen

Der Fokus der Studie lag auf der Zahl der arzneimittelbezogenen Probleme, also der aufgetretenen Nebenwirkungen und ungelösten Anwendungsfehler. In der Interventionsgruppe wurden davon pro Patient signifikant ­weniger gemeldet als in der Kontrollgruppe (3,85 vs. 5,81). Insgesamt traten bei der Gruppe mit der intensivierten Beratung 30 Prozent weniger Nebenwirkungen und 90 Prozent weniger Einnahmefehler auf. Die vorgeschlagenen Interventionen wurden zu 98 Prozent von den Patienten angenommen und umgesetzt. Die zusätzliche Betreuung verringerte sowohl die schweren Nebenwirkungen der Gesamtmedikation als auch die der oralen Zytostatika signifikant um 56 Prozent bzw. 65 Prozent. Pro Woche traten durchschnittlich 0,37 Zytostatika-Nebenwirkungen in der Interventionsgruppe und 0,60 Nebenwirkungen in der Kontrollgruppe auf. Besonders ausgeprägt waren die Unterschiede bei folgenden Nebenwirkungen: verminderte Neutrophilenzahl, Bluthochdruck, verringerte Lymphozytenzahl und orale Mukositis. Schwere Nebenwirkungen, Therapieabbrüche, ungeplante Krankenhausaufenthalte und Todesfälle waren in der Interventionsgruppe um 52 Prozent seltener.