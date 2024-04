Was Insektenschutzmittel angeht, sind DEET (Diethyltoluamid) und Icaridin die bekanntesten Wirkstoffe in der Apotheke. Allerdings sind sie nicht in jeder Reisesituation für jede Schwangere geeignet. Neben DEET und Icaridin empfiehlt die WHO (Weltgesundheitsorganisation) in Gebieten mit Malariarisiko auch den Wirkstoff IR3535, der sich durch ein besonders gutes Nutzen-Risiko-Verhältnis auszeichnen soll: „Er ist der natürlich vorkommenden Aminosäure Beta-Alanin nachempfunden und weist laut WHO das beste toxikologische sowie ökotoxikologische Sicherheitsprofil aller zugelassenen Biozidwirkstoffe auf“, erklärt der Hersteller der Marke My Control® auf seinem Internetauftritt. Der Wirkstoff könne unbedenklich bei Schwangeren, Stillenden und Kindern ab zwölf Monaten eingesetzt werden. Auch die Marke Ballistol® bewirbt ihre Lotion „Stichfrei® Kids“ mit dem Inhaltsstoff IR3535 [3, 4, 5, 6].