Opioide trotz Babybauch?

Literatur

[1] Embryotox. Schmerztherapie; verfügbar unter: www.embryotox.de/erkrankungen/details/ansicht/erkrankung/schmerztherapie, Stand 19. März 2024

[2] Marhofer D et al. Schmerztherapie in der Schwangerschaft: Eine expertInnenbasierte interdisziplinäre Konsensus-Empfehlung. Schmerz 2021;35(6):382-390, doi: 10.1007/s00482-021-00571-4

[3] Coussons-Read ME et al. Prenatal stress alters cytokine levels in a manner that may endanger human pregnancy. Psychosom Med 2005;67(4):625-31, doi: 10.1097/01.psy.0000170331.74960.ad

[4] Informationen der Deutschen Schmerzgesellschaft e. V. (DGS): Schmerztherapie in Schwangerschaft und Stillzeit. www.schmerzgesellschaft.de/topnavi/patienteninformationen/besonderheiten-bei-schmerz/schmerztherapie-in-schwangerschaft-und-stillzeit, Stand 21. März 2024

[5] DocCheck Flexikon: Embryonalzeit; flexikon.doccheck.com/de/Embryonalzeit, Stand 15. Oktober 2015

[6] Embryotox. Startseite, www.embryotox.de/, letzter Zugriff 27.03.2024

[7] Schaefer C. Arzneimittel in Schwangerschaft und Stillzeit. Fortbildungsveranstaltung von AkdÄ, ÄK u. KV Sachsen-Anhalt, Halle, 24. April 2021; www.akdae.de/fileadmin/user_upload/akdae/Fortbildung/Vortraege/TS/2021/Schwangerschaft.pdf, Stand 24. April 2021

[8] Hultzsch S, Schaefer C. Schmerzmedikation in der Schwangerschaft. Schmerz 2016;30(6):583-593, doi: 10.1007/s00482-016-0167-9

[9] Kocherlakota P. Neonatal abstinence syndrome. Pediatrics 2014;134(2):e547-61, doi: 10.1542/peds.2013-3524

[10] Dysart KC. Pränatale Drogenexposition; MSD Manual, Ausgabe für medizinische Fachkreise; www.msdmanuals.com/de-de/profi/pädiatrie/metabolische-elektrolyt-und-toxische-störungen-bei-neugeborenen/pränatale-drogenexposition, Stand Dezember 2022

[11] Vogel, J. et al. Das Neonatale Abstinenzsyndrom nach pränataler Opioidexposition. Kinder- und Jugendmedizin 2015;15(06):427-431, doi: 10.1055/s-0038-1629298.

[12] Patrick SW et al. Prescription opioid epidemic and infant outcomes. Pediatrics 2015;135(5):842-50, doi: 10.1542/peds.2014-3299

[13] Bosworth OM et al. Prescription Opioid Exposure During Pregnancy and Risk of Spontaneous Preterm Delivery. JAMA Netw Open 2024;7(2):e2355990.doi:10.1001/jamanetworkopen.2023.55990

[14] Trønnes JN et al. Association of Timing and Duration of Prenatal Analgesic Opioid Exposure With Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder in Children. JAMA Netw Open 2021;4(9):e2124324, doi: 10.1001/jamanetworkopen.2021.24324

[15] Kelty E et al. Prenatal Opioid Exposure and Immune-Related Conditions in Children. JAMA Netw Open 2024;7(1):e2351933, doi: 10.1001/jamanetworkopen.2023.51933

[16] Al-Amin L. Pränatale Opioid-Exposition stört das Immunsystem. Deutsche Apotheker Zeitung; verfügbar unter: https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/daz-az/2024/daz-12-2024/praenatale-opioid-exposition-stoert-das-immunsystem

[17] Flannagan KS et al. Is opioid use safe in women trying to conceive? Epidemiology 2020;31(6):844-851, doi: 10.1097/EDE.0000000000001247

[18] Suarez EA et al. Buprenorphine versus Methadone for Opioid Use Disorder in Pregnancy. N Engl J Med 2022;387(22):2033-2044, doi: 10.1056/NEJMoa2203318

[19] Embryotox. Buprenorphin; www.embryotox.de/arzneimittel/details/ansicht/medikament/buprenorphin, Stand 28. März 2024

[20] Kraft WK et al. Buprenorphine for the Treatment of the Neonatal Abstinence Syndrome. N Engl J Med 2017;376(24):2341-2348, doi: 10.1056/NEJMoa1614835

[21] Embryotox. Pethidin; www.embryotox.de/arzneimittel/details/ansicht/medikament/pethidin, Stand 29. März 2024