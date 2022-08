Präparat Inhaltsstoffe Anmerkungen Heuschnupfenmittel DHU Tabletten Luffa operculata D4, Galphimia glauca D3, Cardiospermum D3 bei allergischen Erkrankungen der oberen Atemwege;

Erstverschlimmerung möglich WALA® Calcium Quercus Globuli velati Quercus robur/petraea e cortice cum Calcio carbonico Lösung D6 u. a. Allergien, Ekzeme, Hautentzündungen Weleda Heuschnupfenspray Nasenspray Citrus limon, Succus; wässriger Auszug aus Cydonia oblonga Behandlung allergischer Erkrankungen, besonders der Luftwege,

z. B. Heuschnupfen,

nicht anwenden bei Überempfindlichkeit gegenüber Zitrusfrüchten Wala® Euphrasia Augentropfen Echinacea pallida e planta tota ferm 33c Dil. D2, Rosae aetheroleum Dil. D7 akut entzündliche Erkrankungen des Auges und der Augenumgebung, z. B. Bindehautentzündung (Konjunktivitis), Lidrandentzündung (Blepharitis) Weleda Euphrasia D3 Augentropfen Euphrasia 3c Dil. D3 katarrhalische Entzündungen am Auge, mit vermehrter Tränenabsonderung; Lidödeme, vor allem auf allergischer Grundlage Weleda Gencydo 0,1% Augentropfen Citrus limon, Succus; wässriger Auszug aus Cydonia oblonga bei allergischen Augenreizungen, z. B. bei Heuschnupfen,

nicht anwenden bei Überempfindlichkeit gegenüber Zitrusfrüchten

Es gibt eine ganze Reihe an gut geeigneten Behandlungsmöglichkeiten für Schwangere mit Heuschnupfen. Die Herausforderung in der Beratung ist es, ein individuell passendes Arzneimittel zu finden. Nicht jede Schwangere zeigt die gleichen Symptome oder in der gleichen Ausprägung und genauso unterschiedlich mag auch die Einstellung zu Arzneimitteln in der Schwangerschaft sein. Je offener die Patientin, desto einfacher mag die Beratung sein, leichtfertig sollten Medikamente allerdings nie genommen werden.

Schonende Behandlung

Manche Frau möchte möglichst jede Arzneimitteleinnahme aus Sorge um ihr Kind vermeiden oder Beschwerden nur so schonend wie möglich behandeln. Dann ist vielleicht eine topische Behandlung mit Augentropfen und/oder Nasenspray eine gute Empfehlung. Auch eine homöopathische Behandlung liegt nahe. Vielleicht hilft auch schon eine einfache Maßnahme wie eine Nasendusche oder der häufige Einsatz von Meersalznasenspray in Verbindung mit einer bestmöglichen Allergenkarenz.

Wichtig ist es, die individuellen Sorgen und Unsicherheiten ernst zu nehmen. Es kann sehr hilfreich sein, die Bewertung des Arzneimittels noch einmal gemeinsam auf Embryotox, der Datenbank der Berliner Charité, nachzuschauen. Nicht immer hilft die Information aus dem Beipackzettel weiter. Bei einer Verschlimmerung der Symptome mit Ausweitung auf die Bronchien, trockenem Husten, häufigem Räuspern, pfeifender Atmung oder Kurzatmigkeit – Stichwort Etagenwechsel – sollte die Patientin unbedingt an den Arzt verwiesen werden.