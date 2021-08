Dürfen Schwangere Cortison-Nasenspray benutzen?

Allergie macht auch vor Schwangeren nicht Halt. Bevor überhaupt Arzneimittel ins Spiel kommen, sollten zunächst alle präventiven Maßnahmen ausgeschöpft werden, die die Pollenexposition vermindern können, darunter Duschen und Haare waschen vor dem Schlafengehen, Stoßlüften am Morgen in der Stadt und am Abend auf dem Land sowie ein regelmäßiges Spülen und Befeuchten der Nase. Wenn das nicht hilft, ist eine Pharmakotherapie natürlich möglich. Viele betroffene Frauen haben Jahr für Jahr gute Erfahrungen mit Cortison-Nasensprays gemacht. Es stellt sich die Frage, ob sie bei der Nachwuchsplanung und während der Schwangerschaft darauf verzichten und auf andere (möglicherweise weniger wirksame) Optionen zurückgreifen müssen.