Eine weitere Option gegen Schwangerschaftserbrechen aus der Apotheke

Bis 2019 hatten Frauen in Deutschland also gar keinen direkten Zugriff auf die am besten etablierten Arzneimittel gegen Schwangerschaftsübelkeit und Erbrechen. Jetzt heißt es in einer Pressemitteilung der Firma Exeltis, dass es mit dem Präparat Xonvea® seit 1. Mai 2022 ein neues orales Medikament gibt, „das speziell zur Behandlung von Übelkeit und Erbrechen während der Schwangerschaft indiziert ist“. Exeltis bewirbt sein Produkt damit, dass es sich um kleine, magensaftresistente Tabletten „mit glatter Beschichtung“ handelt – diese also auch bei Übelkeit einigermaßen gut schluckbar sein sollen.

Studiendaten sollen die Wirksamkeit „bereits am dritten Anwendungstag“ bestätigen. Diese Aussage stützt Exeltis auf eine doppelblinde, randomisierte, placebokontrollierte 15-tägige Studie, in der die Wirksamkeit von Diclegis® im Vergleich zu Placebo anhand eines Scores untersucht wurde. Diclegis® beziehungsweise Bendectin® blickt in den USA auf eine aufregende Geschichte zurück, über welche die DAZ im Jahr 2017 berichtete: Die Wirkstoffkombination mit Doxylamin und Pyridoxin wurde bereits 1956 als Bendectin® von der FDA in den USA zugelassen und enthielt ursprünglich eine dritte Komponente: Dicycloverin, ein krampflösender Wirkstoff.